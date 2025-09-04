Sechs Durchsuchungen, drei Festnahmen: In Halle und Umgebung ermittelt die Polizei gegen mehrere Männer wegen mutmaßlicher Drogendelikte.

Halle - Nach einer großangelegten Razzia wegen mutmaßlicher Drogendelikte in Halle hat die Polizei drei Männer vorläufig festgenommen. Zwei Beschuldigte im Alter von 36 und 43 Jahren seien im Stadtgebiet gestellt worden, ein weiterer 33-Jähriger im Bereich Mansfeld-Südharz, teilte die Polizei mit. Die Staatsanwaltschaft prüft derzeit, ob die Männer in Untersuchungshaft kommen sollen.

Insgesamt vollstreckten Einsatzkräfte am Donnerstagmorgen sechs vom Amtsgericht Halle erlassene Durchsuchungsbeschlüsse, wie es weiter hieß. Sie richteten sich demnach gegen fünf Männer aus Halle im Alter zwischen 33 und 43 Jahren, gegen die seit längerem wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz und das Konsum-Cannabis-Gesetz ermittelt wird. Durchsucht wurden den Angaben zufolge eine Industrieanlage, Wohnungen und Gartengrundstücke im Stadtgebiet. Dabei stellten die Beamten Beweismittel sicher.

Unterstützt wurde das Polizeirevier Halle bei den Durchsuchungen von Kräften der Landesbereitschaftspolizei und der Polizeiinspektion Halle. Weitere Angaben machte die Polizei mit Verweis auf die noch andauernden Ermittlungen zunächst nicht.