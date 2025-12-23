Nahverkehr an Weihnachten BVG fährt an Heiligabend wie an Samstagen
Auch an den Weihnachtstagen fahren die öffentlichen Verkehrsmittel in Berlin von A nach B - mit angepassten Takten.
23.12.2025, 04:15
Berlin - Die Berliner Verkehrsbetriebe fahren an den Weihnachtstagen wie sonst an Wochenenden. Wie die BVG mitteilte, wird an Heiligabend bei Bussen, Trams und U-Bahnen der Samstagsfahrplan angeboten. Die U-Bahnen fahren an diesem Tag den Angaben zufolge von 8 bis 15.30 Uhr im Fünf-Minuten-Takt. Am 1. und auch am 2. Weihnachtsfeiertag wird bei allen drei Verkehrsmitteln der Sonntagsfahrplan angeboten.
„In den Nächten 23./24. Dezember bis 27./28.12. verkehren alle U-Bahn-Linien (außer U4) im durchgehenden Nachtverkehr“, teilte das Verkehrsunternehmen zudem mit.