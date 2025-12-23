Wenn man den Schein abgibt, hat man den Traum vom Gewinn. Ein Sachsen-Anhalter hat in diesem Jahr tatsächlich 58,3 Millionen Euro eingesackt. Welche Gewinne es noch so gab und wie Vereine profitieren.

Magdeburg - In diesem Jahr sind in Sachsen-Anhalt sechs Menschen zu Lotto-Millionären geworden, zwei davon mit Rekordsummen. Ende Juli knackte ein Spieler den Eurojackpot und kassierte mit 58,3 Millionen Euro den höchsten Lottogewinn, der bislang im Land erzielt wurde. „2025 war ein Lotto-Glücksjahr in Sachsen-Anhalt“, sagte der Geschäftsführer von Lotto-Toto Sachsen-Anhalt, Stefan Ebert.

Bereits im Februar gewann ein Mann aus dem Großraum Harz mehr als 23,3 Millionen Euro bei Lotto „6aus49“ – der bislang höchste Gewinn im Land bei dieser Spielform. Seit 1991 wurden 132 Sachsen-Anhalter zu Lotto-Millionären.

Weitere Millionengewinne gab es auch außerhalb klassischer Tippscheine: Eine Frau aus dem Burgenlandkreis gewann im August eine Million Euro mit einem Rubbellos. In den Landkreis Mansfeld-Südharz ging im Februar ein Gewinn von über 1,6 Millionen Euro im Lotto „6aus49“, im Juli dann gut eine Million Euro in den Salzlandkreis. Ebenfalls eine Million Euro kassierte im August ein Spieler aus Dessau-Roßlau im Eurojackpot.

Nach vorläufigen Zahlen setzte rein rechnerisch jeder Sachsen-Anhalter in diesem Jahr bislang 91,38 Euro bei Lotto Sachsen-Anhalt ein. „Ich gehe davon aus, dass wir in diesem Jahr erneut und damit zum sechsten Mal in Folge die 200-Millionen-Marke bei den Spieleinsätzen überschreiten werden“, sagte Geschäftsführer Ebert.

Kaum hohe Jackpots in diesem Jahr

Dabei sei 2025 ein Jackpot-armes Lotto-Jahr gewesen. Beim Eurojackpot wurde der Höchstbetrag von 120 Millionen Euro nur zweimal erreicht, bei Lotto „6aus49“ lag der Jackpot ebenfalls nur selten über 20 Millionen Euro. Bei hohen Gewinnsummen steige die Zahl der Spielaufträge deutlich, sagte Ebert – beim Eurojackpot teils bis zur Verdopplung. Der Traum, dass sich das eigene Leben durch einen Gewinn grundlegend ändert, ziehe die Menschen in die Verkaufsstellen oder eben zur digitalen Tippabgabe.

In diesem Jahr gab es bis zum 1. Dezember 635 Lottospieler mit Gewinnen ab 5.000 Euro, das waren laut dem Unternehmen 40 mehr als im gesamten Vorjahr.

Förderprogramm für kleine Sportvereine

Von einem Teil der Spieleinsätze profitieren auch das Gemeinwohl in Form von Förderungen sowie die Landeskasse. Bislang flossen 66,75 Millionen Euro an Steuern und Abgaben an das Land Sachsen-Anhalt. Zusätzlich wurden Lotteriefördermittel in Höhe von 5,67 Millionen Euro an gemeinnützige Vereine aus Bereichen wie Sport, Kultur, Soziales, Denkmalpflege und Umwelt ausgereicht.

Ein neues Förderprogramm mit insgesamt 50.000 Euro richtet sich an kleine Sportvereine mit bis zu 150 Mitgliedern. Gefördert werden unter anderem Wettkampfkleidung, Trainingslager oder Weiterbildungen mit Beträgen zwischen 1.000 und 2.500 Euro.

Für das Programm „Sportpatenschaften für kleine Vereine“ gingen laut Ebert 120 Anträge ein, 84 erfüllten die Voraussetzungen. Vereine ohne Zuschlag können sich ab September 2026 erneut bewerben. In Sachsen-Anhalt gibt es mehr als 1.600 Sportvereine dieser Größe.