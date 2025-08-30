Ilyas Ansah schießt sich mit einem Doppelpack ins Rampenlicht – und bleibt trotzdem ganz cool. Trainer Baumgart hat Freude an seinen jungen Unionern.

Berlin - Trainer Steffen Baumgart sieht die Nominierung eines Trios von Union Berlin für die deutsche U21 als wichtiges Zeichen. „Das macht uns doch erst mal froh als Verein, dass wir da auch eine sehr, sehr gute Entwicklung haben mit jungen Spielern“, sagte der 53-Jährige vor der Partie der Köpenicker in der Fußball-Bundesliga am Sonntag bei Borussia Dortmund (17.30 Uhr/DAZN). „Das zeigt doch auch, dass der Standort viel hergibt, auch für Talent.“

U21-Nationaltrainer Antonio Di Salvo setzt für den Auftakt in die EM-Qualifikation erstmals auf Angreifer Ilyas Ansah. Auch Aljoscha Kemlein und Tom Rothe sind wieder nominiert. Die Berliner hatten früher den Ruf, dass es junge Spieler schwer haben, auf viele Einsatzzeiten zu kommen. Das hat sich unter Baumgart geändert.

Ansah bleibt auf dem Boden

„Ich freue mich, dass die Jungs es erreicht haben, wobei bei Joschi und bei Tom war es aus meiner Sicht jetzt nicht überraschend“, sagte Baumgart. „Bei Ily freut mich das halt besonders, dass man ihn schon aus dem letzten Jahr im Auge hatte und er es jetzt bestätigen konnte. Das ist ein Anfang und so nehmen wir das auch.“

Ansah hatte bei seinem Bundesliga-Debüt gegen Stuttgart am vergangenen Wochenende einen spektakulären Doppelpack erzielt. Im Training sei der 20-Jährige „genauso ruhig und zurückhaltend wie die Tage davor“ gewesen, sagte Baumgart. „Ich glaube, er freut sich einfach auf die nächsten Aufgaben und er weiß natürlich auch, dass es nicht einfacher wird. Aber ist doch schön, dass man die Entwicklung sieht.“