Nächtlicher Crash auf der Autobahn 4: Ein Sattelzug kippt, Betriebsstoffe laufen aus. Die Polizei rechnet mit einer langen Sperrung.

Ein umgekippter Lastwagen blockiert seit der Nacht die A4 bei Hainichen in Richtung Dresden. Die Sperrung dauert an. (Symbolbild)

Hainichen - Nach einem Lkw-Unfall ist die Autobahn 4 bei Hainichen (Landkreis Mittelsachsen) in Richtung Erfurt seit der Nacht voll gesperrt. Ein 55 Jahre alter Fahrer war Polizeiangaben zufolge gegen 0.45 Uhr kurz nach der Anschlussstelle Hainichen von der Fahrbahn abgekommen. Der Sattelzug prallte gegen die Leitplanke, geriet ins Schleudern und kippte um. Das Fahrzeug kam quer über die Fahrbahn zum Liegen.

Der Fahrer blieb unverletzt. Allerdings liefen Betriebsstoffe wie Diesel und Motoröl aus. Für die aufwendigen Bergungs- und Reinigungsarbeiten bleibt die A4 nach Angaben der Polizei voraussichtlich bis zum Mittag gesperrt.