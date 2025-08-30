Auf einem Balkon in Melle brennt es. Das Feuer springt auf die dazugehörige Wohnung in dem Mehrparteienhaus über. Die Folgen sind weitreichend.

Melle - Ein Balkonbrand in einem Mehrfamilienhaus in Melle (Landkreis Osnabrück) hat einen erheblichen Schaden verursacht. Nach Angaben der Polizei brach das Feuer in der Nacht zu Samstag auf dem Balkon im ersten Obergeschoss aus und griff auf die dazugehörige Wohnung über. Durch Rauch und Löschwasser wurden zudem die darüberliegenden Wohnungen in Mitleidenschaft gezogen. Verletzt wurde niemand. Die Bewohner der betroffenen Wohnung wurden durch den Rauchmelder geweckt und konnten rechtzeitig die übrigen Hausbewohner alarmieren. So konnten sich alle Menschen in Sicherheit bringen.

Die Feuerwehr löschte den Brand schnell. Nach ersten Schätzungen der Beamten liegt der Schaden bei 80.000 bis 100.000 Euro, da auch Teile der Fassade im Zuge der Löscharbeiten abgenommen werden mussten. Wie es zu dem Brand kommen konnte, ist bislang unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen