Ein Autofahrer überquert die Bundesstraße 401 und sieht ein von links kommendes Motorrad zu spät. Es kommt zu einer Kollision - mit fatalen Folgen für einen 46 Jahre alten Mann.

Nach einem Unfall auf der B401 brachten Rettungskräfte einen schwer verletzten Motorradfahrer ins Krankenhaus. (Symbolbild)

Friesoythe - Ein 46 Jahre alter Motorradfahrer ist bei einer Kollision mit einem Auto auf der B401 bei Friesoythe (Landkreis Emsland) schwer verletzt worden. Sanitäter brachten ihn am Freitagabend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus, wie die Polizei mitteilte.

Der Autofahrer übersah ersten Erkenntnissen zufolge beim Überqueren der Bundesstraße 401 den von links kommenden, vorfahrtsberechtigten Motorradfahrer. Beide Fahrzeuge stießen zusammen, der Motorradfahrer stürzte und verletzte sich dabei schwer. Das Auto sowie das Bike seien nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Die Polizei schätzt den Schaden auf knapp 18.000 Euro.