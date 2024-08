Weißenborn - Bei einem Zusammenstoß zweier Fahrzeuge an einer Kreuzung in Weißenborn (Landkreis Mittelsachsen) sind drei Kinder schwer verletzt worden. Insgesamt gibt es sechs Verletzte, fünf von ihnen wurden ins Krankenhaus gebracht. Nach Angaben der Polizei war eine 37-jährige Frau zusammen mit den Kindern im Alter zwischen zwei und sechs Jahren in einem Kleintransporter in Richtung Lichtenberg unterwegs. An einer Kreuzung stieß ihr Fahrzeug mit einem Auto zusammen.

Die Polizei vermutet, dass die 37-Jährige die Vorfahrt des Autofahrers missachtete. Der 20-Jährige wurde ebenfalls verletzt. Nach der Kollision prallte der Kleintransporter gegen einen weiteren Transporter und kippte anschließend auf die Seite.

Auch die 37-Jährige wurde verletzt. Der 52-jährige Fahrer des Transporters erlitt leichte Verletzungen. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 40.000 Euro. Auch zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Straße musste mehrere Stunden voll gesperrt werden. Seit dem frühen Nachmittag ist die Strecke wieder freigegeben.