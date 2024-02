Nordhorn - Nach dem Fund von Leichenteilen in einem Kanal bei Nordhorn im Landkreis Grafschaft Bentheim soll mithilfe einer DNA-Analyse die Identität des Toten ermittelt werden.

Unter anderem wollen die Ermittler nach Hinweisen aus der Bevölkerung prüfen, ob eine vermisst gemeldete Person der Tote sein könnte, teilte eine Polizeisprecherin am Donnerstag mit. Eine eindeutige Bestätigung soll die DNA-Analyse in der kommenden Woche erbringen. Auch andere Vermisstenfälle sollen so überprüft werden.

Spaziergänger hatten am Samstag die in mehreren Tüten verpackten Leichenteile im Wasser entdeckt. Nach ersten Erkenntnissen handelte es sich um einen Mann. Einsatzkräfte hatten die Umgebung auch mithilfe von Sonarbooten und Drohnen nach Hinweisen abgesucht.