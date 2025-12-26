In Wusterhausen/Dosse haben es Diebe auf einen Container mit Paletten voller Feuerwerk abgesehen. Rund um Silvester kommt es auch vermehrt zur Zerstörung von Briefkästen.

Im Dezember meldete die Polizei in Brandenburg vermehrt Fälle, in denen Briefkästen mit Böllern gesprengt wurden.(Symbolbild)

Wusterhausen/Dosse - Vor Silvester haben Diebe in Wusterhausen/Dosse einen Container voller Feuerwerk aufgebrochen. Wie viel Pyrotechnik sie stahlen, war noch unklar, wie die Polizei mitteilte. Die Kriminaltechnik sicherte Spuren vor Ort.

Zudem kommt es vor dem Jahreswechsel vermehrt zu Fällen, in denen mit Böllern Briefkästen gesprengt wurden, wie die Polizei berichtete. Vor Tagen waren nur noch Trümmer übrig, als in Sedlitz im Kreis Oberspreewald-Lausitz ein Parkautomat wahrscheinlich durch Pyrotechnik explodierte, wie es hieß.

Raketen, Böller und Feuerwerksbatterien für Silvester dürfen im Handel nur vom 29. bis 31. Dezember verkauft werden.