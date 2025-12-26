Über ein besonderes Weihnachtsgeschenk kann sich ein Niedersachse aus dem Landkreis Hildesheim freuen: Er gewann beim Lotto „6 aus 49“ am Heiligabend knapp eine Million Euro.

Ein noch unbekannter Glückspilz hat beim Lotto „6 aus 49“ am Heiligabend knapp eine Million Euro gewonnen. (Symbolbild)

Hildesheim/Hannover - Ein Niedersachse hat knapp eine Million Euro bei der Lotto-Ziehung „6 aus 49“ am Heiligabend gewonnen. Der noch unbekannte Glückspilz aus dem Landkreis Hildesheim hatte die sechs Gewinnzahlen des Klassikers richtig getippt und erhält nun 923.548,00 Euro, wie Lotto Niedersachsen mitteilte. Lediglich die korrekte Superzahl 8 fehlte ihm, um den Jackpot zu knacken.

Seine Gewinnzahlen auf 14 getippten Spielfeldern hatte der glückliche Gewinner von einem Zufallszahlengenerator bei einem sogenannten Quick-Tipp generieren lassen.

Bislang 18 Millionengewinne in diesem Jahr

Insgesamt gab es in diesem Jahr bisher bereits 133 Gewinne von mindestens 100.000 Euro, 18 davon in Millionenhöhe. Die Chance auf den Jackpot im Lotto ist aber verschwindend gering – sie liegt nach Angaben der Lotto-Gesellschaft bei etwa 1 zu 140 Millionen.

Aussicht auf einen Millionengewinn haben die niedersächsischen Spielteilnehmer auch am 26. Dezember. Da die Gewinnklasse 1 von Eurojackpot am vergangenen Dienstag unbesetzt blieb, umfasst der Jackpot bei der Ziehung am zweiten Weihnachtstag rund 50 Millionen Euro.