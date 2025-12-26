Viele Thüringer haben zum Jahreswechsel frei. Ein Ausflug in den Thüringer Wald könnte sich nach den Prognosen des Deutschen Wetterdienstes lohnen.

Leipzig/Erfurt - In Thüringen scheint sich das Winterwetter nach den kalten Weihnachtstagen zu halten. Zwar soll es die nächsten Tage etwas milder werden, in den Nächten bleibe es vielerorts aber leicht frostig, sagte der diensthabende Meteorologe vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Leipzig. Am Wochenende gibt es in den Mittelgebirgsregionen die Chance auf einige Sonnenstunden.

Zwischen den Kammlagen in Südthüringen mit leichten Plusgraden und Hochnebelgebieten vor allem im Thüringer Becken könne es Temperaturunterschiede von bis zu zehn Grad Celsius geben. „Die Sonne hat nicht die Kraft, die schwere kalte Luft, die sich in den Niederungen sammelt, zu vertreiben.“

Jahresbeginn mit Schnee im Thüringer Wald?

Ab Dienstag stelle sich die Wetterlage um. Der Trend deute zum Jahreswechsel auf kältere Luftmassen mit Niederschlägen hin, die in den Mittelgebirgen als Schnee fallen könnten, sagte der Meteorologe. „In den Bergen wird es wahrscheinlich weiß. Im Tiefland ist das noch nicht entschieden.“ Derzeit liegt im Thüringer Wald kaum Schnee - örtlich wurden am zweiten Weihnachtstag maximal drei Zentimeter gemessen.

Die Weihnachtstage waren vielerorts in Thüringen sehr kalt. In der Nacht zum zweiten Weihnachtsfeiertag seien örtlich Temperaturen von minus zehn Grad Celsius gemessen worden. Während in den tieferen Lagen auch tagsüber Minusgrade herrschten, habe in den Kammlagen des Thüringer Waldes am Freitag die Sonne geschienen. In Meiningen seien plus drei Grad gemessen worden, im Eichsfeld plus ein Grad.