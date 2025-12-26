Wegen eines Unfalls am Heiligabend kommt es zu Sperrungen in Marzahn – auch Bahn- und Buslinien sind betroffen. Die Polizei ermittelt zum Hergang.

Bei einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn wurde ein Autofahrer am Heiligabend verletzt und kam in ein Krankenhaus. (Foto - Illustration)

Berlin - Bei einem Unfall am Heiligabend in Marzahn hat eine Straßenbahn ein Auto mehrere Meter mitgeschleift. Der Autofahrer verlor dabei das Bewusstsein und wurde von Rettungskräften ins Krankenhaus gebracht, wie die Berliner Polizei mitteilte.

Der Mann war am späten Nachmittag auf der Wuhlestraße in Richtung Köthener Straße unterwegs gewesen und hatte nach ersten Erkenntnissen trotz roter Ampel eine Straßenbahnquerung befahren.

Unfallort war zweieinhalb Stunden lang abgesperrt

Den Angaben zufolge kam es zu einem Zusammenstoß mit einer Straßenbahn, der Wagen des 37-Jährigen sei dabei einige Meter im Gleisbett mitgeschleift worden. Der Unfallort blieb knapp zweieinhalb Stunden gesperrt, auch die Straßenbahnlinie 16 und die Buslinie 197 waren davon betroffen.