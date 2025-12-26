Feuerwehr, Polizei und gesperrte Eingänge: Ein Fehlalarm am S-Bahnhof Warschauer Straße sorgte für Aufregung. Wie es dazu kam und wie schnell alles wieder normal lief.

Am S-Bahnhof Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain gab es am zweiten Weihnachtstag einen folgenreichen Fehlalarm. (Archivbild)

Berlin - Nach einem Fehlalarm am S-Bahnhof Warschauer Straße in Berlin-Friedrichshain ist der S-Bahnverkehr wieder angelaufen. Die automatische Brandmeldeanlage habe den Alarm am frühen Nachmittag ausgelöst, sagte ein Sprecher der Berliner Feuerwehr auf dpa-Anfrage. Daraufhin sei der Bahnhof gesperrt worden.

„Wir konnten dort aber nichts feststellen.“ Es habe keine Hinweise auf einen Brand gegeben. „Es war ein Fehlalarm.“ Der Bahnhof werde inzwischen wieder wie gewohnt genutzt.

Wie die „Berliner Morgenpost“ berichtete, war der Bahnhof zwischenzeitlich komplett geräumt worden, Polizisten hatten nach dem Feueralarm die Eingänge abgesperrt. Zahlreiche Passanten mussten vor dem Bahnhof stehen bleiben. Den Bahnhof zu sperren, sei der übliche Weg gewesen, um auf eine solche Alarmierung zu reagieren, sagte der Sprecher.