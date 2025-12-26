Nach einem Datenankauf zu Offshore-Steueroasen will das Land Sachsen-Anhalt mögliche Verbindungen prüfen. Vieles ist derzeit aber noch unklar.

Laut dem Düsseldorfer Finanzministerium geht es um Steuerhinterziehung „im großen Stil“ durch die Gründung von Auslandsgesellschaften. (Symbolbild)

Magdeburg - Nach einem Datenankauf zu Beteiligungen von Deutschen in Offshore-Steueroasen sind Verbindungen nach Sachsen-Anhalt noch offen.

Das Land Nordrhein-Westfalen hatte kürzlich einen Datenträger gekauft, der nach Angaben des Düsseldorfer Finanzministeriums Steuerhinterziehung „im großen Stil“ dokumentiert. Die Informationen würden derzeit von NRW aufbereitet und dann den Behörden in den anderen Bundesländern zur Verfügung gestellt, sagte eine Sprecherin des Finanzministeriums in Magdeburg. „Ob, und wenn ja in welcher Höhe, Sachsen-Anhalt betroffen ist, lässt sich somit zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht beurteilen.“

Nach Angaben aus Düsseldorf geht es um die Gründung von Auslandsgesellschaften - es gebe Fälle aus ganz Deutschland, aber auch dem Ausland. Der Datensatz ist demnach mehr als ein Terabyte groß.

In Sachsen-Anhalt gab es vergleichbare Ankäufe von Datenträgern durch das Land bislang nicht. „Ein eigener Datenankauf fand durch das Land Sachsen-Anhalt bisher nicht statt“, sagte die Sprecherin.