Vermisst in eisiger Nacht: Die Polizei sucht nach einer Seniorin und plant einen Einsatz per Hubschrauber. Wie die 80-Jährige auf der Couch des Nachbarn wohlbehalten entdeckt wurde.

Bei eisiger Kälte fand eine 80-Jährige in der Nacht nicht mehr zum Haus ihres Sohnes zurück. Der Sucheinsatz in Zühlsdorf endete gut - und bei einem Nachbarn.

Zühlsdorf - Überraschungsgast auf der Couch: Ein Mann hat in Zühlsdorf im Landkreis Oberhavel am ersten Weihnachtsfeiertag eine Seniorin auf seinem Sofa gefunden. Die 80-Jährige, die an Demenz erkrankt ist, war bei Eiseskälte aus dem Haus ihres Sohnes verschwunden. Sie war an Weihnachten bei ihrer Familie zu Besuch und hatte in der Nacht zum ersten Feiertag dort unbemerkt das Haus verlassen.

Angehörige merkten am nächsten Morgen, dass die 80-Jährige nicht mehr da war, alarmierten die Polizei und begannen, die Frau zu suchen. Aufgrund der Temperaturen von minus 10 Grad forderte die Polizei rasch einen Hubschrauber und Suchhunde an.

„Am späten Vormittag meldete sich ein ausgeschlafener Nachbar bei den Einsatzkräften und teilte mit, dass er nach dem Aufwachen auf seiner Couch einen Überraschungsgast angetroffen hat“, schrieb die Polizei. Die 80-Jährige habe nicht mehr zum Haus ihres Sohnes zurückgefunden. Sie habe Schutz im unverschlossenen Haus des Nachbarn gesucht.