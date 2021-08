Die Kessler-Zwillinge finden Helene Fischer toll

Schlager-Queen Helene Fischer gehört zu den ganz großen Musikstars in Deutschland. Auch Alice und Ellen Kessler sind von der Sängerin begeistert.

Grünwald - Die einstigen Showstars Alice und Ellen Kessler sind begeistert von Schlagersängerin Helene Fischer.

Was die Künstlerin mache, sei „absolut interessant“ und „enorm“, sagten die Kessler-Zwillinge der Deutschen Presse-Agentur kurz vor ihrem 85. Geburtstag (20.8.) über die 37-jährige Fischer. „Ihre Stimme, und sie kann sich gut bewegen und ist bildschön.“

Alice und Ellen Kessler zählen zu den erfolgreichsten deutschen Entertainerinnen. Sie standen mehr als 60 Jahre lang auf der Bühne, unter anderem mit Frank Sinatra, Fred Astaire und Harry Belafonte. Besonders in den USA, in Frankreich und in Italien wurden die Schwestern gefeiert. Inzwischen haben sie sich aus dem Showgeschäft zurückgezogen. Sie leben im Münchner Vorort Grünwald.

Rückblickend sind die aus Sachsen stammenden Schwestern froh, in den 50er und 60er Jahren ihre Karriere begonnen zu haben und nicht heute. Diese Schnelllebigkeit, die vielen TV-Sender - eine Karriere wie ihre wäre heute gar nicht mehr möglich, sind sie sich einig.