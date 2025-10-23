Wer die Fahrerlaubnis machen möchte, muss im Bundesland mittlerweile tief in die Tasche greifen. Ein weiteres Problem: Fast die Hälfte der Prüflinge fällt durch die Theorie.

Magdeburg - Die Kosten für den Führerschein sind in Sachsen-Anhalt seit 2020 deutlich gestiegen. Die Grundgebühr für den theoretischen Fahrunterricht habe im September durchschnittlich bei rund 455 Euro gelegen, jede praktische Fahrstunde habe im Durchschnitt etwa 64 Euro gekostet, wie das Statistische Landesamt mitteilte. Das bedeute eine Preissteigerung von fast 79 Prozent für die Theorie und fast 57 Prozent für den Praxisunterricht. Auch die Führerscheingebühr stieg demnach um knapp 16 Prozent.

46.643 theoretische und 39.093 praktische Führerscheinprüfungen wurden den Angaben zufolge 2024 im Bundesland abgelegt. Davon wurden 21.263 theoretische und 14.004 praktische Prüfungen nicht bestanden - die Durchfallquote lag also bei rund 46 Prozent in der Theorie und 36 Prozent in der Praxis. Die Zahl der Fahr- und Flugschulen im Land ist rückläufig: 275 gab es 2023, immerhin 23 weniger als noch 2020.

Neben den Zahlen des Statistischen Landesamtes liegen den Daten auch Angaben des Kraftfahrt-Bundesamtes zugrunde.