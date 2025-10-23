Ein Streit zwischen zwei Oberschülern führt zu einem Polizeieinsatz. Wenige Stunden später soll einer der Väter den anderen attackiert und schwer am Auge verletzt haben.

Ein vierfacher Vater steht nach einer Schlägerei in einem Lokal vor Gericht. Zu dem Geschehen soll ein Streit zwischen zwei Oberschüler geführt haben. (Foto Illustration)

Berlin - Erst stritten die Söhne, dann soll es zur Gewalt zwischen den Vätern gekommen sein. Rund zweieinhalb Jahre nach einer Auseinandersetzung in einem Lokal steht ein 50-Jähriger vor dem Berliner Landgericht. Mit einer Eisenkette soll er auf den Vater eines Mitschülers seines jüngsten Sohnes eingeschlagen haben. Der Mann habe sein Augenlicht auf dem rechten Auge verloren, heißt es in der Anklage. Der 50-Jährige schwieg zu Prozessbeginn.

Die Anklage lautet auf schwere sowie gefährliche Körperverletzung und Beteiligung an einer Schlägerei. Der 50-Jährige soll am 9. März 2023 mit einem seiner vier Söhne und mindestens acht bislang unbekannten Personen zwei Männer attackiert haben. Bei dem Geschehen in einem Lokal in Berlin-Spandau sei der 50-Jährige mit einer etwa 50 Zentimeter langen Eisenkette bewaffnet gewesen und habe in Richtung Kopf geschlagen.

Augenzeugin griff ein

Rund zwei Stunden zuvor soll es an einer Oberschule zu einem Streit zwischen einem anderen Sohn des Angeklagten sowie dem Sohn des später am Auge verletzten Mannes gegeben haben. Die Auseinandersetzung der Oberschüler habe auch zu einem Polizeieinsatz geführt.

Eine Zeugin schilderte nun im Prozess, sie habe beobachtet, wie in einem Restaurant in einem Einkaufscenter „eine Gruppe auf einen Mann einschlug“. Einer aus der Gruppe sei mit einer Eisenkette bewaffnet gewesen. „Ich versuchte, den Mann mit der Kette zurückzuziehen, ich sah ihn als Anführer an.“ In dem Geschehen sei auch sie durch einen Faustschlag verletzt worden.

Die Anklage richtete sich zunächst gegen den Vater und einen seiner Söhne. Der inzwischen 19-Jährige wurde im Mai dieses Jahres in einem Prozess vor einem Jugendgericht freigesprochen. Die Entscheidung ist rechtskräftig. Die Verhandlung gegen den Vater wird am 6. November fortgesetzt.