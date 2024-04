Berlin - Der Essenslieferant Delivery Hero will sich im Aufsichtsrat neu aufstellen. An der Spitze des Aufsichtsrates soll künftig Kristin Skogen Lund stehen, derzeit noch Chefin des norwegischen Medien- und Onlinehandelskonzerns Schibsted. Sie soll auf der Hauptversammlung im Juni in das Aufsichtsgremium gewählt werden und im Anschluss dessen Vorsitz übernehmen, wie der Berliner MDax-Konzern am Montag in Berlin mitteilte. Der bisherige Aufsichtsratschef Martin Enderle soll wieder in den Rat gewählt werden, den Vorsitz aber abgeben. Das Kontrollgremium soll außerdem von sechs auf acht Mitglieder anwachsen. Nach Angaben des Nominierungsausschusses machen das Wachstum und die Komplexität der Gesellschaft eine Erweiterung nötig. Anfang April hatte es Spekulationen gegeben, dass der Investor Sachem Head ein Mitspracherecht im Aufsichtsrat gefordert habe. Delivery Hero ist in mehr als 70 Ländern mit Lieferdiensten aktiv, darunter die Marken Foodora und Foodpanda. In Deutschland betreibt der Konzern kein Lieferangebot.