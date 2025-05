Kommt Céline Dion 37 Jahre nach ihrem Sieg für die Schweiz wieder zum ESC? In der Probe hörte es sich nicht danach an. Doch die Fans hoffen weiter.

Basel - Céline Dion ist bei der Probe am Vortag des Eurovision Song Contests (ESC) nicht dabei gewesen - und nährt damit Befürchtungen, dass sie auch zum Finale in Basel nicht kommt. Erstmals sagten die Moderatorinnen, die Sängerin könne am Samstagabend leider nicht dabei sein. Ein offizielles Statement des Managements lag nicht vor. Die Fans hoffen weiter auf einen Überraschungsauftritt. Es wurde wie schon im Halbfinale eine Videobotschaft eingespielt, in der Dion sagte, sie würde nichts lieber tun, als dabei zu sein.

Dion ist schwer krank

Im Halbfinale wurde diese Videobotschaft auch schon gezeigt, allerdings schickten die Moderatorinnen nur Grüße an Dion, ohne zu sagen, ob sie kommt oder nicht. Die Kanadierin (57) hatte den ESC 1988 für die Schweiz gewonnen und eine Teilnahme in Basel stets in Aussicht gestellt. Sie ist allerdings schwer krank. Dion leidet am Stiff-Person-Syndrom mit schweren Muskelkrämpfen. Ob sie verreisen oder auftreten kann, hängt jeweils von ihrer Tagesform ab.

Bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in Paris im vergangenen Sommer hatte es geklappt: Bis zur letzten Minute war es unsicher, aber dann trat Dion bei der Eröffnungsfeier nach Jahren erstmals wieder öffentlich auf. Die ARD überträgt die Show, die mehr als 100 Millionen Menschen am Fernseher verfolgen dürften, ab 21.00 Uhr im Ersten.