Dollern - Ein einjähriges Kind und seine Mutter sind bei einem Unfall schwer verletzt worden. Die 30-Jährige habe mit ihrem Wagen auf der Autobahn 26 bei Dollern (Kreis Stade) die Spur zum Überholen wechseln wollen und dabei ein von hinten heranfahrendes Auto übersehen, teilte die Polizei mit. Der 35 Jahre alte Autofahrer konnte demnach nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und es kam zum Zusammenstoß.

Durch die Wucht des Aufpralls am Freitagabend überschlug sich der Wagen der Mutter und blieb auf dem Dach liegen. Zwei Notärzte versorgten die 30-Jährige und ihr Kind und brachten sie in eine Klinik. Der 35 Jahre alte Autofahrer und seine 32 Jahre alte Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen. Auch sie wurden von Sanitätern in eine Klinik gebracht.

Die Autobahn war laut Polizei bis in die Nachtstunden voll gesperrt. Auch die Feuerwehr sei an der Unfallstelle gewesen und habe ausgelaufene Betriebsstoffe auf der Fahrbahn abgebunden, hieß es.