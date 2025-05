Im Halbfinale von „Let's Dance“ müssen die verbliebenen vier Kandidaten improvisieren - und machen das, was sich die Jury so sehr von ihnen gewünscht hat: Sie tanzen. Nur drei schaffen es ins Finale.

Köln - Die Finalisten der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ stehen fest: Reck-Olympiasieger Fabian Hambüchen (37), Schwimmer Taliso Engel (22) und Diego Pooth (21), Sohn der Moderatorin Verona Pooth, kämpfen im laut Moderator Daniel Hartwich ersten rein männlichen Finale um den Titel. Podcasterin selfiesandra wird in dieser Staffel kein „Dancing Star“ mehr - sie scheiterte in der elften Folge am Freitagabend im Halbfinale.

Kandidaten begeistern beim Impro-Dance

Wie schon im Viertelfinale fehlte den Kandidaten vor lauter Vorsicht dort zunächst die Lockerheit. „Ich will einfach, dass ihr heute ausrastet“, forderte Jurorin Motsi Mabuse. So richtig zum Ausrasten brachten die Kandidaten die Jury und das Publikum aber erst mit ihrem dritten Tanz - einer Improvisation. Die Kandidaten erfuhren per Los in der Show, welchen Tanz sie tanzen mussten und hatten 30 Sekunden, um sich abzusprechen.

Vielleicht lag es daran, dass der Kopf frei war, aber die Kandidaten lieferten beim „Impro-Dance even noch more extreme“ einer nach dem anderen ab: Fabian Hambüchen und Diego Pooth holten 30 Punkte, selfiesandra 26 Punkte und Taliso Engel 27 Punkte. Das Publikum skandierte: „Zugabe, Zugabe!“ Dort saßen auch „Let's Dance“-Gewinner Gabriel Kelly (23) sowie die Eltern von Diego, Franjo und Verona Pooth.

Was passiert im Finale?

Die verbliebenen drei Kandidaten erwartet nun das Finale, in dem sie auch einen selbst choreografierten Tanz zeigen dürfen. Ebenfalls erwartet sie und das Publikum ein Wiedersehen mit den ausgeschiedenen Kandidatinnen und Kandidaten der Staffel, die noch einmal ihre schönsten Tänze zeigen.

Das Finale sehr wahrscheinlich verpassen wird Malika Dzumaev, die mit Gabriel Kelly die vergangene Staffel gewann. Auf Instagram postete die 34 Jahre alte Tänzerin einige Tage vor dem Halbfinale Fotos aus dem Krankenhaus und berichtete von einem Bandscheibenvorfall.

„Manchmal spielt das Leben ein anderes Spiel“, schrieb sie dazu. „Heute vor einer Woche aus dem Nichts … Bandscheibenvorfall an der Halswirbelsäule“, hieß es in dem Post. Sie denke nur daran, wieder gesund zu werden, schrieb Dzumaev weiter. „Tanzen ist mein Leben, ohne könnte ich nicht.“