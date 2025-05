Ein Polizist spricht einen Mann an. Auf einmal zieht dieser ein Messer und sticht zu.

Polizist in Berlin durch Angriff schwer verletzt

Der Beamte ist nicht in Lebensgefahr. (Symbolbild)

Berlin - Ein 28-Jähriger hat einen Polizisten im Berliner Stadtteil Neukölln in den Hals gestochen und dabei lebensgefährlich verletzt. Das teilte die Polizei auf X mit. Der Mann habe vor einer Wache ein Polizeifahrzeug manipuliert, hieß es in dem Post. Als ein Beamter den 28-Jährigen am späten Freitagabend ansprach, soll er demnach ein Messer gezogen und zugestochen haben. Der Mann habe laut Polizei zuvor eine Anzeige auf der Wache aufgegeben.

Der Beamte schwebe in Lebensgefahr und werde derzeit in einer Klinik notoperiert, hieß es weiter. Zuvor hatte ein Sprecher gesagt, dass keine Lebensgefahr bestehe. Die Mordkommission übernahm die Ermittlungen. Zuerst hatte die „Bild“ über den Vorfall berichtet.