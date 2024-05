Erfurt - Die Menschen in Thüringen können noch bis zum 2. Juni darüber abstimmen, wer den Thüringer Demografiepreis bekommen soll. Zwölf Projekte haben es in die engere Auswahl geschafft, wie das Thüringer Infrastrukturministerium am Montag in Erfurt mitteilte. Nun können die Bürgerinnen und Bürger in einer Online-Abstimmung entscheiden. Insgesamt hatte es 29 Bewerbungen gegeben.

„Es sind vielversprechende Ideen und innovative Projekte, die das Engagement, die Tatkraft und den Ideenreichtum vieler Thüringerinnen und Thüringer für mehr Lebensqualität und bessere Zukunftschancen in unseren Dörfern und Städten sichtbar machen“, erklärte Infrastrukturministerin Susanna Karawanskij (Linke).

Nach Angaben ihres Ministeriums sollen mit dem Thüringer Demografiepreis 2024 herausragende Projekte, Initiativen und Ideen ausgezeichnet werden, „die dazu beitragen, die Folgen des demografischen Wandels im Freistaat Thüringen positiv zu gestalten“.