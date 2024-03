Kerzen vor einem Haus in Brockel, in dem ein Mann zwei Menschen erschossen haben soll.

Scheeßel/Bothel - Vor der Tötung von vier Menschen im Landkreis Rotenburg haben die Noch-Ehefrau und ihr neuer Freund den Tatverdächtigen angezeigt. Die Strafanzeige sei vor Kurzem wegen einer möglichen Bedrohung erfolgt, sagte ein Sprecher der Polizei Rotenburg. Zuvor hatte der NDR berichtet.

Danach gab es eine sogenannte Gefährderansprache, so Polizeisprecher Heiner van der Werp. Dem 32-jährigen Bundeswehrsoldaten hätten also Polizisten die Situation erklärt und mögliche Konsequenzen geschildert. „Also eine deeskalierende Maßnahme“. Die genauen Inhalte des Gesprächs kannte der Sprecher nicht. „Alles andere wird jetzt im Anschluss an die Taten natürlich überprüft“, sagte van der Werp. Weitere Anzeigen gegen den Verdächtigen seien ihm nicht bekannt, weshalb sie aber nicht auszuschließen seien.

Das Motiv sowie weitere Hintergründe sind weiter unklar. Der Verdächtige soll am Freitag in Westervesede, einer Ortschaft der Gemeinde Scheeßel, und in dem zur Samtgemeinde Bothel gehörenden Bockel vier Menschen erschossen haben - darunter ein Kind. Über den Stand der Ermittlungen gibt es seitens der Staatsanwaltschaft Verden und der Polizei keine Angaben, ebenso zu den Beziehungen des Verdächtigen zu den Opfern.

Der Tatverdächtige soll sich am Freitagmorgen an der Von-Düring-Kaserne in der Stadt Rotenburg (Wümme) gestellt haben und kam am Freitagnachmittag in Untersuchungshaft. Ob er sich zur Tat geäußert hat, ist zunächst nicht bekannt.