In der Bundesliga spielte er schon für viele verschiedene Clubs. Nun steht Bundesliga-Routinier Bittencourt vor einem Abgang bei Werder Bremen.

Bremen - Leonardo Bittencourt wird Fußball-Bundesligist Werder Bremen nach langjähriger Zusammenarbeit verlassen. Der im Sommer 2026 auslaufende Vertrag des 31 Jahre alten Mittelfeldspielers werde nicht verlängert, berichteten zunächst Sky und das Multimediaportal „Deichstube“. Am Abend bestätigte der Club die Trennung zum Ende der Saison.

„In den Gesprächen über seinen auslaufenden Vertrag hatten wir einen offenen und ehrlichen Austausch, an dessen Ende die einvernehmliche Entscheidung stand, dass wir uns im Sommer trennen werden“, wurde Fußball-Geschäftsführer Clemens Fritz zitiert. Der Verein sei „sehr dankbar dafür, was Leo bisher für Werder auf und neben dem Platz geleistet hat“, fügte er hinzu.

Möglicherweise könnte es auch schon im Winter zu einem Abgang des Bundesliga-Routiniers kommen, schrieb die „Deichstube“.

Seit 2019 gehört Bittencourt zu den Bremern. Anfangs war er von der TSG Hoffenheim an die Norddeutschen verliehen. Zuletzt spielte er in den Planungen von Trainer Horst Steffen aber keine große Rolle mehr. Bittencourt spielte in seiner Karriere unter anderem noch für die Bundesligisten Borussia Dortmund und den 1. FC Köln. Bislang lief er für verschiedene Clubs in insgesamt 294 Bundesliga-Duellen auf.