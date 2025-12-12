Sah der Schauspieler täuschend echt aus? Betrüger nutzen ein KI-Video und locken eine Frau aus Oder-Spree in die Falle. Es geht um viel Geld.

Fürstenwalde/Spree - Betrüger haben eine Frau aus Fürstenwalde/Spree mit einem KI-Video eines angeblichen Schauspielers und dem Versprechen auf ein Date um viel Geld gebracht. Die Mittsechzigerin sei über soziale Netzwerke in Kontakt mit einem vermeintlichen österreichischen Schauspieler getreten, teilte die Polizei mit. „In Wirklichkeit hatten sich jedoch Betrüger des Namens bedient und ihr für ein Treffen viel Geld abverlangt.“

Die Gauner versprachen der Frau, das Geld bekäme sie anschließend zurück. Tatsächlich konnten sie die Frau so zur Überweisung der geforderten Summe bringen, wie die Polizei schrieb. Um wie viel Geld es ging, wollte die Polizei aber nicht mitteilen.

Es kam sogar noch zu weiteren Überweisungen, weil die Ganoven nicht locker ließen. Die Polizei: „Sogar eine Videobotschaft des Schauspielers setzten sie ein, die offensichtlich mit Hilfe künstlicher Intelligenz hergestellt worden war.“ Am Donnerstag wandte sich die geprellte Frau aus dem Kreis Oder-Spree dann an die Polizei.