Vor bis zu 25.000 Menschen Rapper Finch gibt Konzert in der Alten Försterei
Keine Tour, aber ein Heimspiel: Finch verspricht in der Alten Försterei den größten Moment seiner Karriere. Der Vorverkauf startet schon bald.
12.12.2025, 18:28
Berlin - Der Rapper Finch spielt nächstes Jahr ein Konzert in der Alten Försterei, dem Fußballstadion seines Lieblingsvereins Union Berlin. „Endlich. Ein Traum wird wahr“, sagte der Musiker in einem Video auf Instagram, mit dem das Konzert angekündigt wurde.
„Finchis Heimspiel“ soll am 4. Juli stattfinden. Der Vorverkauf beginnt der Ankündigung zufolge am Mittwoch um 18.00 Uhr. Der Brandenburger bezeichnete den geplanten Auftritt im Ankündigungsvideo bereits als den „größten Moment meiner ganzen Karriere“. Eine Tour soll es demnach im kommenden Jahr nicht geben.