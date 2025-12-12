Am Großen Garten in Dresden kommt es zu einem schweren Unfall. Eine 86-Jährige wird beim Gang über die Straße von einem Lkw erfasst. Was ist bislang über den Unfall bekannt?

Dresden - Eine 86 Jahre alte Fußgängerin ist in Dresden von einem Lkw angefahren und tödlich verletzt worden. Die Seniorin kam nach dem Unfall am Mittag mit schweren Verletzungen in eine Klinik und starb dort kurze Zeit später, wie die Polizei mitteilte. Die Behörde ermittelt nun zur Unfallursache und hofft dabei auf Hinweise von Zeugen. Ersten Erkenntnissen zufolge wurde die Frau von dem Laster erfasst, als sie die Straße überquerte.