Berlin (dpa/bb) – - Die Damen des Berliner HC haben das erste von maximal drei Playoff-Viertelfinalspielen in der 1. Feldhockey-Bundesliga mit 1:3 (0:1) gegen den Mannheimer HC verloren. Aina Kresken (20. Minute), Lucina von der Heyde (33./Siebenmeter) und Verena Neumann (36./Strafecke) hatten am Samstag zunächst für eine 3:0-Führung der Titelverteidigerinnen gesorgt, ehe Sophie Hildebrandt (50.) im Schlussviertel für den heimischen BHC verkürzte. Das zweite Duell findet am 11. Mai in Mannheim statt.

Die BHC-Herren unterlagen parallel auswärts im ersten Playdown-Spiel beim TSV Mannheim Hockey überraschend mit 3:5 (1:3). Junioren-Weltmeister Matteo Poljaric (19.) hatte dabei die einzige von insgesamt 13 Strafecken zum zwischenzeitlichen 1:2 verwandelt, ehe die Gastgeber mit 5:1 in Führung gingen. Liam Holdermann (49./59.), ebenfalls U21-Weltmeister, verkürzte erst in der Schlussphase per Siebenmeter sowie aus dem Spiel heraus.

Somit müssen die Berliner am 11./12. Mai beide Heimspiele gewinnen, um den vorzeitigen Klassenverbleib zu sichern. Verliert der BHC die „Best-of-Three“-Serie, kommt es am 18. Mai zu einem entscheidenden „Playinn“-Spiel gegen den Sieger des Playdown-Duells der beiden Vorrunden-Letzten SC Frankfurt 1880 und Gladbacher HTC.