Berlin/Wittstock - Drei Lehrer aus Berlin gehören zu den diesjährigen Gewinnern des Deutschen Lehrkräftepreises. Leonie Bücker und Nina Wegner vom Albert-Einstein-Gymnasium im Neuköllner Ortsteil Britz sowie Thomas von Pluto-Prondzinski von der Robert-Jungk-Oberschule in Wilmersdorf, wurden am Montag in Berlin ausgezeichnet. Von Pluto-Prondzinski gewann den dritten Preis in der Kategorie „Vorbildliche Schulleitung“. Bücker und Wegner erhielten für ihr Projekt „Grüne Chemie - für mich, für dich und unsere Zukunft“ den Sonderpreis „Umwelt und Nachhaltigkeit“.

Das Kollegium schätze an Thomas von Pluto-Prondzinski, dass er eine Kultur der Kollegialität, der Hilfsbereitschaft und des Miteinanders schaffe, hieß es. Er sei eine Motivationsquelle und offen für Innovationen. Während der Pandemie eröffnete er einen YouTube-Kanal, ließ Lehrer und Schüler im Homeschooling Lernvideos produzieren. Daraus entstand der Youtube-Kanal „TuttoCapito Berlin“.

Leonie Bücker und Nina Wegner wurden für ihr praxisnahes Konzept ausgezeichnet. In ihrem Wahlpflichtunterricht lernten Schüler durch kreative Experimente und Versuchsabläufe unter anderem, wie sich nachhaltige Kosmetikprodukte herstellen, gesunde Nutzpflanzen kultivieren oder sich Stoffkreisläufe schließen lassen.

Berlins Bildungssenatorin Katharina Günther-Wünsch (CDU) gratulierte den Preisträgern. Sie stünden für das, was gute Schule ausmache: „Erstens eine umsichtige Schulleitung, die die Kolleginnen und Kollegen mitnimmt und klare Ziele für eine gute Schulentwicklung verfolgt. Und zweitens abwechslungsreicher Unterricht auf der Höhe der Zeit, der die Schülerinnen und Schüler bei der Wissensvermittlung aktiv einbezieht und auch komplexe naturwissenschaftliche Themen spannend und altersangemessen aufbereitet“.

Die Träger des Wettbewerbs „Deutscher Lehrkräftepreis - Unterricht innovativ“, die Heraeus Bildungsstiftung und der Deutsche Philologenverband, wollen mit der Auszeichnung eigenen Angaben zufolge die Leistungen von Lehrkräften, Lehrkräfte-Teams sowie Schulleitungen würdigen und in den Vordergrund der öffentlichen Wahrnehmung rücken. Insgesamt gingen 18 Auszeichnungen an Lehrer und Teams sowie Schulleitungen aus zwölf Bundesländern.