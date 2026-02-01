In Leipzig setzte sich Lutsharel Geetruida nie durch und wurde verliehen. Nun möchte ihn der FC Liverpool wohl verpflichten. Es könnte ein komplizierter Transfer werden.

Lutsharel Geertruida kam im Sommer 2024 nach Leipzig, wurde nach einer Saison nach Sunderland verliehen. Nun könnte er Leipzig endgültig verlassen. (Archivbild)

Leipzig - RB Leipzig winken in der Schlussphase des Transferfensters womöglich unerwartete Millionen-Einnahmen. Wie Transfer-Journalist Fabrizio Romano berichtet, möchte der FC Liverpool Lutsharel Geertruida verpflichten und befinde sich bereits in den Verhandlungen.

Leipzig hat Geertruida aktuell an den FC Sunderland verliehen, der jedoch eine Kaufoption über dem Vernehmen nach 20 Millionen Euro besitzt. Der Club aus dem Nordwesten Englands könnte diese ziehen und Geertruida teurer an Liverpool weiterverkaufen. Laut „The Athletic“ könnte die Leihe zu Sunderland auch beendet werden und Geertruida dann nach Liverpool verliehen werden.

Der 25-Jährige hatte sich als Stammspieler beim Aufsteiger etabliert, blieb in den vergangenen drei Spielen aber ohne Einsatz. Liverpools Trainer Arne Slot hat aktuell aufgrund von langwierigen Verletzungen Personalnot in der Abwehr und kennt Geertruida aus gemeinsamen Zeiten bei Feyenoord Rotterdam.

Dort war der Verteidiger Kapitän der Mannschaft, ehe er im Sommer 2024 für 20 Millionen Euro nach Leipzig wechselte. Dort konnte der niederländische Nationalspieler die in ihn gesetzten Erwartungen jedoch nie erfüllen.