Bispingen - Eine bei einem Unfall auf der Autobahn 7 bei Bispingen im Landkreis Heidekreis lebensgefährlich verletzte Frau ist im Krankenhaus gestorben. Die 24-Jährige starb drei Tage nach dem Unfall in einer Hamburger Klinik, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Die Frau war am vergangenen Dienstag (16.4.) Beifahrerin als ein 29-jähriger Autofahrer nach den Erkenntnissen der Ermittler am Steuer eingeschlafen und dadurch mit seinem Wagen nach rechts von der Straße abgekommen war. Das Auto war in das Heck eines Lasters geprallt, der gerade auf die Autobahn auffahren wollte. Durch die Wucht des Aufpralls schob sich das Auto unter den Lkw. Der Fahrer erlitt schwere Verletzungen.