Zwei Pokalsieger an einem Wochenende? Das hätte für den Boss der Basketball-Bundesliga Charme. Doch der Weg zu einem Doppel-Event von Frauen und Männern ist noch weit.

Berlin - BBL-Geschäftsführer Stefan Holz kann sich eine gemeinsame Pokal-Endrunde von Männern und Frauen weiter vorstellen. „Ich persönlich finde es nach wie vor eine interessante Idee. Wir werden das weiter diskutieren“, sagte Holz der Deutschen Presse-Agentur.

Derzeit ermitteln die Basketball-Bundesliga und die Damen-Basketball-Bundesliga ihre Pokalsieger bei zwei separaten Top Fours. Bei den Männern holten sich am vergangenen Wochenende die BMA365 Bamberg Baskets den Titel. Das Top Four der Frauen findet an diesem Wochenende in Berlin statt.

Noch viele Fragen unklar

Um dem Event der Basketballerinnen mehr Aufmerksamkeit zu geben, wird seit längerem über eine gemeinsame Veranstaltung nachgedacht. Zuletzt gab es auch schon Doppel-Länderspiele. Beschlüsse für eine gemeinsame Endrunde gibt es aber keine, auch weil zuvor noch einige Dinge geklärt werden müssten.

„Da stellen sich viele Fragen nach dem Termin, nach dem Hallendesign, nach den Sponsoren, nach den Einnahmen“, sagte Holz. „Die Damen mit reinzunehmen hätte aus meiner Sicht einen großen Charme. Das ist aber nicht so einfach.“