Potsdam - Besucher des weltberühmten Parks Sanssouci in Potsdam sollen sich von diesem Samstag an bei einem Spaziergang im Grünen auch mit den Folgen des Klimawandels befassen. Eine neue Open-Air-Ausstellung mit dem Titel „Re:Generation. Klimawandel im grünen Welterbe - und was wir tun können“ soll die Auswirkungen durch extreme Hitze und lang anhaltende Trockenheit vor Augen führen. Denn viele Bäume im Park sind geschädigt.

Mitten in der historischen Anlage in Potsdam sind rund 30 verschiedene Ausstellungs-Stationen aufgebaut und pink-rot markiert: Sie befassen sich etwa mit der Klimaforschung, Spuren von Schädlingen und Bäumen als Überlebenskünstlern. An einer Station können die Besucher ein Herz für Bäume zeigen und einen dicken Eichenstamm umarmen. Die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg präsentiere in ihrer Open-Air-Ausstellung konkrete Lösungsansätze und Fortschritte statt Weltuntergangsszenarien, sagte Wissenschafts- und Kulturministerin Manja Schüle (SPD) anlässlich der Eröffnung.

Die Ausstellung ist - außer für spezielle Führungen - kostenlos und soll Besucher auch dazu anregen, sich selbst für den Schutz der Natur und des Klimas zu engagieren. Am Wochenende sind Klima-Guides im Park unterwegs, die Fragen beantworten und mit Fernglas und Lupe manches Detail an den Bäumen erläutern können.

Für diesen Sonntag lud der Park Sanssouci noch zu einem Aktionstag mit Workshops ganz in der Nähe des Chinesischen Hauses ein. Zudem gibt es Führungen mit Gartenexperten. Aber auch die App „Sanssouci“ vermittelt Informationen zur Ausstellung, die bis Ende Oktober dauert.

Rund 80 Prozent der Gehölze im denkmalgeschützten Park Sanssouci sind laut Stiftung Preußische Schlösser und Gärten geschädigt. Viele Eichen und Buchen mussten gefällt werden. Auch im Branitzer Park in Cottbus befasst sich eine neue Ausstellung mit den Auswirkungen des Klimawandels. Eine Baum-Universität in der Stadt in Südbrandenburg soll künftig neue Erkenntnisse für den Erhalt historischer Gärten liefern - auch dazu gibt es Informationen im Potsdamer Park Sanssouci.