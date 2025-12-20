Betrunken und zu schnell ist ein Autofahrer im Dunkeln im Landkreis Mansfeld-Südharz unterwegs. Es kommt zu einem Zusammenstoß mit einem anderen Wagen.

Großörner/Halle - Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos im Mansfelder Ortsteil Großörner (Landkreis Mansfeld-Südharz) sind vier Menschen verletzt worden, zwei von ihnen schwer. Ein betrunkener Mann war ersten Erkenntnissen zufolge am späten Freitagabend zu schnell in eine Kurve gefahren und in den Gegenverkehr geraten, wie die Polizei in Halle mitteilte.

Der Mann, der leicht verletzt wurde, hatte einen Atemalkoholwert von 1,22 Promille. In dem anderen Wagen wurden zwei Menschen schwer und eine Person leicht verletzt.