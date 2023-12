Ein Schild mit der Aufschrift „Notaufnahme“ hängt an einem Krankenhaus.

Triptis - Bei einem Zusammenstoß mit einem Sattelzug auf der A9 ist eine Autofahrerin in Thüringen schwer verletzt worden. Die 77 Jahre alte Frau war am Mittwoch mit ihrem Auto zwischen Triptis und Dittersdorf (Saale-Orla-Kreis) ungebremst in den Sattelzug gefahren, wie die Polizei mitteilte. Ihr Auto und der Auflieger des Lastzuges fingen daraufhin Feuer.

Ein Rettungshubschrauber landete am Unfallort. Die Autobahn wurde in Richtung München zunächst voll gesperrt, ein Fahrstreifen sollte im Laufe des Nachmittags freigegeben werden. Den entstandenen Sachschaden schätzte die Polizei auf 40.000 Euro.