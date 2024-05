Nach dem Fund eines toten Mannes in einem Container in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs wird wegen Totschlags ermittelt. Ein 24-Jähriger ist dringend tatverdächtig.

Toter im Container in Leipzig: Tatverdächtiger in U-Haft

Leipzig - Gut eine Woche nach dem Fund eines Toten in der Nähe des Leipziger Hauptbahnhofs ist Haftbefehl gegen einen 24 Jahre alten Mann erlassen worden. Er stehe unter dem dringenden Tatverdacht des Totschlags, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Die Staatsanwaltschaft Leipzig hatte Haftantrag gestellt, dem ein Ermittlungsrichter am Amtsgericht Leipzig stattgab. Der 24-Jährige sei zur Untersuchungshaft in eine Justizvollzugsanstalt gebracht worden. Der Tote, ein 43-Jähriger ohne festen Wohnsitz, war in einem Container in Hauptbahnhofsnähe gefunden worden.