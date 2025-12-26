Hüde - Die Polizei hat einen Autofahrer mit mehr als drei Promille am Steuer im Landkreis Diepholz gestoppt. Der 26-Jährige hatte zudem keinen Führerschein, wie die Polizei mitteilte. Der Fahrer war bei einer Verkehrskontrolle in Hüde am Abend vor Weihnachten angehalten worden. Der Atemalkoholwert lag demnach bereits bei 3,14 Promille. Der Fahrer kam zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.