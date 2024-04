Scheden - Ein Autofahrer ist auf der regennassen Bundesstraße 3 im Landkreis Göttingen ums Leben gekommen. Er sei am Freitagmittag in der Gemeinde Scheden in der Samtgemeinde Dransfeld in einer Rechtskurve mit seinem Wagen nach links von der Fahrbahn abgekommen, teilte die Polizei am Samstag mit. Das Auto fuhr einen Abhang hinunter und überschlug sich auf einem Acker, dann blieb es auf dem Dach liegen. Für den Fahrer kam jede Hilfe zu spät, wie die Polizei mitteilte. Der Senior aus Göttingen starb noch an der Unfallstelle. Warum er von der Straße abgekommen war, war zunächst unklar.