Ein Auto überschlägt sich und kommt bei Hettstedt auf einem Feld zum Stehen. Zwei Menschen müssen in eine Klinik gebracht werden.

Einer der Verletzten musste mit einem Hubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden. (Symbolbild)

Hettstedt - Bei einem Verkehrsunfall im Süden von Sachsen-Anhalt sind zwei Menschen schwer verletzt worden. Am Nachmittag habe sich auf der Bundesstraße zwischen Mansfeld und Hettstedt (Mansfeld-Südharz) ein Auto aus bislang ungeklärter Ursache überschlagen, teilte die Polizei mit. Das Auto sei auf einem angrenzenden Feld zum Stillstand gekommen.

Beide Fahrzeuginsassen seien schwer verletzt worden. Eine Person habe mit einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden müssen, die andere Person mit einem Krankenwagen.