Die Eintracht setzt sich in der Bundesliga mit 3:1 (0:0) gegen Außenseiter Jena durch. Senß sorgt per Elfmeter für einen Doppelpack.

Frankfurt - Die Bundesliga-Fußballerinnen von Eintracht Frankfurt haben im Heimspiel gegen Carl Zeiss Jena einen verdienten, aber hart erarbeiteten 3:1 (0:0)-Sieg erzielt. Vor 3068 Zuschauern im Stadion am Brentanobad sorgte Elisa Senß am Freitagabend mit zwei verwandelten Foulelfmetern für einen Doppelpack (55./81. Minute). Die Schwedin Amanda Ilestedt hatte die Gastgeberinnen nach dem Ausgleich durch Isabella Jaron (67.) zum zweiten Mal in Führung gebracht (75.).

Die Frankfurterinnen, die damit vorerst auf den dritten Platz vorgerückt sind, hatten die Begegnung gegen den Vorletzten von Anfang an bestimmt. Doch die Gäste standen sehr tief und ließen damit wenig zu. Wenn sich die Eintracht dennoch Räume und Chancen erarbeitete, konnte sie diese in der ersten Hälfte nicht für Zählbares nutzen. Erst nach der Pause platzte der Knoten.

Cheftrainer Niko Arnautis hatte die zuletzt formschwache, aber krankheitsbedingt auch angeschlagene Kapitänin Laura Freigang erst mal auf der Bank gelassen, wechselte sie aber nach einer Stunde ein. Die Binde trug stattdessen die wuselige Geraldine Reuteler. Doch der 26-Jährigen sollte diesmal kein Treffer gelingen.