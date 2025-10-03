Beim 1:2 gegen Paderborn liegt Eintracht Braunschweig schon nach 30 Sekunden zurück. Nach gutem Saisonstart läuft bei der Eintracht nichts mehr zusammen.

Braunschweig - Eintracht Braunschweig befindet sich in der 2. Fußball-Bundesliga im freien Fall. Das verdiente und am Ende noch turbulente 1:2 (0:1) gegen den neuen Tabellenführer SC Paderborn war bereits die fünfte Niederlage in den vergangenen sechs Spielen.

Vor 21.349 Zuschauern brachte Filip Bilbija die Paderborner schon nach 30 Sekunden in Führung. Es war das bislang zweitschnellste Tor dieser Zweitliga-Saison. In der Schlussphase traf Levente Szabo (86.) zunächst zum 1:1 für Braunschweig. Nur zwei Minuten später sorgte Stefano Marino (88.) aber doch noch für den verdienten SCP-Erfolg.

Paderborner Tor nicht gegeben

Für die Braunschweiger war das frühe Gegentor Gift. Sie haben nun fünf der vergangenen sechs Spiele verloren und waren nach dem Schock in der ersten Minute völlig verunsichert. Das Spiel der Eintracht war voller individueller Fehler, dafür aber ohne jede Idee.

Der einzige Paderborner Makel war, dass die Gäste aus ihrer spielerischen Dominanz zu wenig machten. Ein Kopfballtor von Santiago Castaneda (52.) wurde wegen Abseits nicht gegeben. Das hielt die Eintracht lange im Spiel.

Schon in der 70. Minute hatte Sven Köhler die große Kopfballchance zum Ausgleich. Der kurz zuvor eingewechselte Szabo traf tatsächlich zum schmeichelhaften 1:1. Am Ende machte die Eintracht einen Fehler zu viel: Leon Bell Bell trat vor dem 1:2 über den Ball.