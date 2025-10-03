Schon seit rund einem Jahr sitzt Sean Combs in New York im Gefängnis. Im Juli wurde er wegen Sexualstraftaten verurteilt. Jetzt erfährt der US-Rapper sein Strafmaß. Seine Familie unterstützt ihn.

New York - Im Verfahren gegen den Sean „Diddy“ Combs (55) haben sechs seiner Kinder den US-Rapper vor Gericht in New York unterstützt. Die Zeit im Gefängnis habe seinen Vater „völlig verändert“, sagte sein Sohn Quincy Brown, der gemeinsam Justin Combs, Christian Combs, Chance Combs, D’Lila Combs und Jessie Combs übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge vor Richter Arun Subramanian auftrat.

„Wir sind immer noch einfach nur Töchter, die unseren Vater brauchen“, sagte Tochter Chance Combs. Die Kinder baten den Richter um eine zweite Chance für ihren Vater, den sie damit zu Tränen rührten.

Die Anhörung zur Verkündung des Strafmaßes läuft bereits seit 10.00 Uhr Ortszeit (16.00 Uhr MESZ) in dem Gericht im Süden Manhattans. Nach einer Mittagspause wollen sich nun noch mindestens drei weitere Anwälte der Verteidigung und Combs selbst äußern, bevor das Strafmaß dann auch wirklich verkündet wird. Während die Staatsanwaltschaft eine Haftstrafe von elf Jahren und drei Monaten anvisiert, fordert die Verteidigung des Rappers eine Höchststrafe von 14 Monaten.