Bei einem Zusammenstoß auf der Bundesstraße 4 bei Sondershausen hat sich das Auto einer 70-Jährigen überschlagen. Beide Fahrer sind verletzt, die Straße ist gesperrt.

Bei einem Unfall auf der B4 bei Sondershausen wurden zwei Menschen verletzt. (Symbolbild)

Sondershausen - Bei einem Unfall auf der Bundesstraße 4 bei Sondershausen sind zwei Menschen verletzt worden. Nach Angaben der Polizei waren eine 70-jährige Frau und ein 57-jähriger Mann in den frühen Morgenstunden in entgegengesetzten Richtungen auf der Straße unterwegs.

Aus bislang ungeklärter Ursache fuhr die Frau auf den rechten Fahrstreifen und prallte dort mit dem Wagen des Mannes zusammen. Beide Fahrer wurden verletzt, waren nach Polizeiangaben jedoch ansprechbar.

Die B4 ist derzeit voll gesperrt. Eines der Fahrzeuge muss mit einem Kran geborgen werden.