In Weimar hat ein offenbar mutwillig aufgedrehter Wasserhahn einen schweren Schaden in einem Mehrfamilienhaus verursacht. Die Polizei ermittelt zu den Hintergründen.

Ein aufgedrehter Wasserhahn hat in Weimar einen Schaden in Höhe von 20.000 Euro verursacht. (Symbolbild)

Weimar - In der Weimarer Nordvorstadt ist es zu einem schweren Wasserschaden in einem Mehrfamilienhaus gekommen. Wie die Polizei mitteilte, bemerkten Bewohner am Dienstagmorgen Wasser in ihren Wohnungen und verständigten die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte entdeckten auf dem Dachboden einen aufgedrehten Wasserhahn an der Heizungsanlage. Die Polizei vermutet, dass der Hahn in der Nacht mutwillig geöffnet wurde.

Durch den Wasserschaden sind drei Wohnungen des Mehrfamilienhauses aktuell unbewohnbar. Der entstandene Schaden wird auf rund 20.000 Euro geschätzt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.