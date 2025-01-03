Prominente Todesfälle Gestorben im Jahr 2026 - von diesen Persönlichkeiten muss sich die Welt verabschieden
Schauspieler, Musik-Stars, Sport-Legenden, Politiker: Welche Prominenten sind kürzlich gestorben? Wir führen eine Liste mit Persönlichkeiten, um die im Jahr 2026 getrauert wird.
Berlin - Das Jahr 2026 war nur wenige Stunden alt, da musste sich die Welt bereits wieder von bekannten und bedeutenden Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Musik- und der Kunst- und Kulturszene verabschieden. Es folgt eine Übersicht von prominenten Persönlichkeiten, die im Jahr 2026 verstorbenen sind.
Im Jahr 2026 - diese Persönlichkeiten sind kürzlich verstorben
- Januar
Gestorben im Jahr 2026 - diese Persönlichkeiten sind im Januar gestorben
- Bela Tarr († 70) - 6. Januar 2026 / ungarischer Filmregisseur
- Kathleen Muxel († 54) - 6. Januar 2026 / deutsche Politikerin
- Herbert Beck († 84) - 5. Januar 2026 / deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
- Manfred Butzmann († 83) - 4. Januar 2026 / deutscher Grafiker
- Dimitar Penew († 80) - 3. Januar 2026 / bulgarischer Fußballspieler und -trainer
- Victoria Jones († 34) - 1. Januar 2026 / Tochter des US-Schauspielers Tommy Lee Jones
- Roland Schäfer († 76) - 1. Januar 2026 / deutscher Verwaltungsjurist und Politiker
Unsere Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Daten ohne Gewähr.