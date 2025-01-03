weather heiter
Halle (Saale), Deutschland
  3. Gestorben 2026 - von diesen Persönlichkeiten muss sich die Welt nun verabschieden

Prominente Todesfälle  Gestorben im Jahr 2026 - von diesen Persönlichkeiten muss sich die Welt verabschieden

Schauspieler, Musik-Stars, Sport-Legenden, Politiker: Welche Prominenten sind kürzlich gestorben? Wir führen eine Liste mit Persönlichkeiten, um die im Jahr 2026 getrauert wird.

Von DUR/mad Aktualisiert: 02.01.2026, 08:28
Prominente Todesfälle 2026: oben.v.l.: Dimitar Penew, Roland Schäfer, Bela Tarr; u.v.l.: Victoria Jones, Kathleen Muxel
Prominente Todesfälle 2026: oben.v.l.: Dimitar Penew, Roland Schäfer, Bela Tarr; u.v.l.: Victoria Jones, Kathleen Muxel

Berlin - Das Jahr 2026 war nur wenige Stunden alt, da musste sich die Welt bereits wieder von bekannten und bedeutenden Persönlichkeiten aus Politik, Sport, Musik- und der Kunst- und Kulturszene verabschieden. Es folgt eine Übersicht von prominenten Persönlichkeiten, die im Jahr 2026 verstorbenen sind.

Im Jahr 2026 - diese Persönlichkeiten sind kürzlich verstorben

  • Januar

Gestorben im Jahr 2026 - diese Persönlichkeiten sind im Januar gestorben

  • Bela Tarr († 70) - 6. Januar 2026 / ungarischer Filmregisseur
  • Kathleen Muxel († 54) - 6. Januar 2026 / deutsche Politikerin
  • Herbert Beck († 84) - 5. Januar 2026 / deutscher Kunsthistoriker und Museumsdirektor
  • Manfred Butzmann († 83) - 4. Januar 2026 / deutscher Grafiker
  • Dimitar Penew († 80) - 3. Januar 2026 / bulgarischer Fußballspieler und -trainer
  • Victoria Jones († 34) - 1. Januar 2026 / Tochter des US-Schauspielers Tommy Lee Jones
  • Roland Schäfer († 76) - 1. Januar 2026 / deutscher Verwaltungsjurist und Politiker

Unsere Liste erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Alle Daten ohne Gewähr.