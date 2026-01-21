Magdeburg - In Sachsen-Anhalt bleibt es kalt. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes (DWD) gelangt trockene Kaltluft aus Skandinavien ins Land und sorgt für Frost. Tagsüber bleibt es allerdings sonnig und trocken, die Temperaturen liegen zwischen null und fünf Grad.

In der Nacht zum Donnerstag sinken die Temperaturen bei klarem Himmel auf minus sechs bis minus zehn Grad. Am Donnerstag bleibt es sonnig und trocken, die Höchstwerte erreichen minus drei bis ein Grad. Es bleibt frostig.