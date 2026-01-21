Bernd Herzsprung war lange Jahre mit der Designerin Barbara Engel verheiratet. 2008 folgte die Scheidung. Nun gibt der Schauspieler Einblicke in die Beziehung zu seiner Ex-Frau.

Konstanz - Schauspieler Bernd Herzsprung („Das fliegende Klassenzimmer“) hat das neue Jahr mit einem gemeinsamen Urlaub mit seiner Ex-Frau Barbara Engel und seiner Freundin Özlem Schäfer begonnen. „Wir haben uns ja nie vergessen, kennen uns seit fast 50 Jahren, waren 30 Jahre verheiratet“, sagte der 83-Jährige im Interview mit der Zeitschrift „Bunte“ über den gemeinsamen Aufenthalt mit seiner Ex-Frau in Konstanz am Bodensee. „In so einer langen Zeit wächst etwas zusammen, das bis ans Lebensende hält.“

Die Idee zu der gemeinsamen Zeit am Bodensee habe sie gehabt, sagte Barbara Engel (73). „Ich habe Bernd immer eine Frau gewünscht, die ihn glücklich macht. Ich konnte das leider nicht am Ende unserer Ehe. Ich freue mich für ihn, dass er noch einmal so ein großes Glück gefunden hat.“

„Die beiden haben sich irgendwann kennengelernt“, sagte Herzsprung. „Das hat sich ganz natürlich ergeben. Aber erst hier, in dieser gemeinsamen Woche, haben sie sich näher kennen und wertschätzen gelernt.“ Die Zeit am Bodensee hätten alle drei genutzt, um sich „ganzheitlich durchchecken“ zu lassen, sagte der Schauspieler, der eigenen Angaben zufolge im vergangenen Jahr an einer Gürtelrose erkrankt war.

Annäherung kostete Überwindung

Herzsprung und seine Frau Barbara Engel ließen sich 2008 scheiden. Danach zog Herzsprung in einen kleinen Ort am Tegernsee, um sich um seine Mutter zu kümmern. Aus der Ehe mit der Designerin hat der Schauspieler zwei Töchter, dazu einen außerehelichen Sohn. Tochter Hannah Herzsprung (44) ist selbst Schauspielerin, hat für viele ihrer Rollen Preise gewonnen („Vier Minuten“, „Weissensee“).

„Es gab viele Gründe für unsere Trennung, aber heute stehen wir wieder füreinander ein“, sagte Herzsprung über das Verhältnis zu seiner Ex-Frau weiter. Man beschütze sich, man sorge sich, denn da sei immer diese andere Ebene der tiefen Verbundenheit, die losgelöst von ihrer heutigen Lebenssituation sei. „Es kostete Überwindung, sich wieder anzunähern, und ich habe mich durchaus gefragt, ob ich das überhaupt will.“